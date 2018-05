Portolano Cavallo annuncia la nomina di sei nuovi soci e di tre Counsel

Portolano Cavallo annuncia oggi la promozione a partner di sei avvocati: Barbara Corsetti (societario, real estate), Tommaso Foco (M&A, restructuring), Luca Gambini (M&A, Life Sciences), Andrea Gangemi (diritto del lavoro), Martina Lucenti (giudiziale) e Lydia Mendola (IP, Life Sciences). Contestualmente, lo studio comunica anche la nomina a counsel di Marco Blei (IP, Life Sciences), Elisa Stefanini (amministrativo/regolamentare, Life Sciences) e Enzo Marasà (regolamentare, antitrust).

"I colleghi e le colleghe che oggi promuoviamo – ha commentato Francesco Portolano nel congratularsi con tutti i nuovi Soci e Counsel – provengono da percorsi professionali diversi: alcuni sono con noi dalla pratica forense, altri dopo esperienze in studi primari italiani o internazionali, a riprova del nostro impegno a favorire la crescita professionale solo per meritocrazia. A conferma di ciò, quattro di queste nove nomine sono donne, perché il talento non ha genere".

Un anno di sviluppo e innovazione per Portolano Cavallo: a marzo 2018, per il secondo anno consecutivo, lo studio è stato l'unico studio legale in Italia riconosciuto come eccellente ambiente di lavoro nella classifica Best Workplaces Italia 2018 di Great Place to Work®. Sempre a marzo 2018 l'ho studio ha ottenuto il riconoscimento "Law Firm of the Year: Italy" dalla rivista inglese The Lawyer. Ad aprile 2018 lo studio ha annunciato l'ingresso di Giulio Novellini nel ruolo di Of Counsel per espandere ulteriormente il gruppo di lavoro ‘Privacy & CyberSecurity' guidato dalla socia Laura Liguori. Infine, nel 2017, lo studio ha adottato, primo studio italiano, una piattaforma di intelligenza artificiale per gestire alcune delle proprie attività.

I nuovi soci:

Barbara Corsetti lavora in Portolano Cavallo dal 2002 assistendo clienti, italiani e stranieri, in questioni di diritto societario e immobiliare . Si occupa inoltre di contratti commerciali e di vari aspetti inerenti al diritto dei consumatori, Internet & e-commerce.

Tommaso Foco collabora con Portolano Cavallo dal 2012, dove si occupa principalmente di societario e restructuring. In precedenza, Tommaso ha collaborato in Bonelli e Associati (ora BonelliErede), Shearman & Sterling, Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton. Dal 2003 al 2012 è stato socio di uno studio legale milanese e responsabile dell'area M&A. Tommaso ha conseguito un LLM presso Harvard Law School ed è iscritto anche negli Stati Uniti al New York Bar.

Luca Gambini è in Portolano Cavallo dal 2007 dove si occupa di diritto societario e operazioni di M&A, private equity, venture capital, con particolare riferimento al settore Life Sciences.

Andrea Gangemi collabora con lo studio dal 2006 e offre consulenza in materia di diritto del lavoro. In precedenza, ha collaborato con altri studi legali sempre nel settore del diritto del lavoro. Andrea è "ranked" da Chambers Europe.

Martina Lucenti è in Portolano Cavallo da ottobre 2017 e si occupa di contenzioso commerciale e societario. Prima di entrare in Portolano Cavallo, Martina ha lavorato dal 2006 nel dipartimento di contenzioso e arbitrati nazionali e internazionali di BonelliErede, dove nel 2013 è stata promossa Managing Associate. Martina è anche Solicitor of the Supreme Court of England and Wales (Non-Practicing) dal 2008.

Lydia Mendola è entrata in Portolano Cavallo nell'aprile 2016 come responsabile dell'area "Proprietà Intellettuale". In precedenza, ha lavorato per sette anni in Fusi Testa Cottafavi Canu & Associati; dal 2007 al 2008 come senior associate in Bonelli Erede Pappalardo (ora BonelliErede); successivamente dal 2008 è stata per otto anni responsabile del team italiano di proprietà intellettuale di Allen&Overy. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto Internazionale dell'Economia presso l'università Commerciale Luigi Bocconi.

I nuovi counsel:

Marco Blei è entrato a far parte di Portolano Cavallo a febbraio 2017 occupandosi di Proprietà Intellettuale con focus sul settore Life Sciences. Prima di entrare in Portolano Cavallo, dal 2012 Marco ha collaborato con BonelliErede occupandosi di IP e IT/Privacy, anche in ambito Life Sciences, e prima ancora da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e presso lo studio dell'Alfio Rapisardi. Marco ha conseguito un LLM in Intellectual Property presso il King's College di Londra.

Elisa Stefanini è entrata a far parte di Portolano Cavallo a febbraio 2017, dopo aver maturato una pluriennale esperienza professionale nel diritto amministrativo e nell'ambito regolamentare e della compliance con un focus sul settore Life Sciences. In precedenza, Elisa ha collaborato con BonelliErede, Bird&Bird e lo Studio Legale BLB. Dottore di ricerca in diritto costituzionale, dal 2006 al 2010 è stata professore a contratto di diritto pubblico e costituzionale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.

Enzo Marasà è entrato in Portolano Cavallo a novembre 2016 occupandosi di regolamentare e antitrust. In precedenza, ha collaborato per circa 6 anni con il dipartimento Antitrust, EU e Regolamentare di BonelliErede, poi presso lo Studio Orrick, Herrington & Sutcliffe con il compito di avviare la practice Antitrust a Bruxelles. Prima di entrare in Portolano Cavallo, Enzo è stato counsel e responsabile dell'area Antritrust e regolamentare di Orsingher Ortu.



Portolano Cavallo

Portolano Cavallo fornisce consulenza legale alle aziende che operano in settori complessi e in continua evoluzione: è leader nei settori Digital, Media e Technology, oltre ad essere riconosciuto nei settori Life Sciences e Fashion/Luxury. Le aree di attività dello studio vanno dall'ambito societario e contenzioso alle operazioni di M&A e Venture Capital, dall'assistenza alle startup allo sfruttamento e protezione della proprietà intellettuale in tutte le sue diverse forme, dal diritto del lavoro alle questioni riguardanti protezione dei dati, privacy e cyber-security. In tutti questi settori, Portolano Cavallo è riconosciuto da molteplici pubblicazioni professionali italiane e internazionali.