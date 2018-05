DWF CON GILDEMEISTER NELLA PARTNERSHIP CON QUERCUS

DWF ha assistito GILDEMEISTER energy services Italia S.r.l. e GILDEMEISTER energy solutions GmbH, società del gruppo DMG MORI, quotato alla Borsa di Francoforte e leader nella produzione di macchinari ad alta tecnologia, nella procedura di selezione e nella successiva conclusione con Quercus Investment Partners S.r.l. e Quercus Investment Partners Limited di contratti per la fornitura di servizi O&M di impianti fotovoltaici di proprietà del fondo lussemburghese Quercus Assets Selection S.C.A. SICAV-SIF.

Gli impianti dell'attuale portafoglio di Quercus si trovano in Italia, Regno Unito, Bulgaria e Romania per la potenza complessiva di circa 200 MW. I contratti di gestione e manutenzione degli impianti e i relativi accordi con le banche finanziatrici sono già stati stipulati per i primi 10 impianti fotovoltaici di oltre 100 MW di potenza complessiva. Quercus intende ampliare il proprio portafoglio nei mercati strategici e in nuovi mercati laddove si presentino delle opportunità allineate con la strategia definita.

Il team di DWF è stato coordinato dal counsel Guglielmo Fabbricatore (nella foto), con l'aiuto del senior associate Artemis Tiamkaris e il coinvolgimento dei colleghi inglesi Martin Pugsley e Sophie Morris, rispettivamente partner e senior associate dell'ufficio londinese di DWF.



DWF ITALY

Aperto a novembre 2017 a Milano con un team di più di 30 professionisti, DWF Italy ha come punto di forza l'assistenza legale in ambito societario, finanziario, tributario e contenzioso nell'ambito di complesse operazioni di M&A, finance e private equity. A clienti di primo livello nel settore bancario e finanziario, nel private equity, nel settore industriale e nel real estate, DWF Italy aggiunge un'importante esperienza nel settore assicurativo e nell'energy.

Fondato a Liverpool e Manchester, DWF è in pochi anni diventato uno degli studi più innovativi e apprezzati del mercato internazionale, costruendo la propria rapidissima crescita con operazioni di rilievo e lateral hirings di standing elevato. Un management brillante e giovane ha consolidato, passo dopo passo, risultati eccellenti: oggi DWF è costituito da 2700 professionisti presenti in 26 uffici nel mondo.