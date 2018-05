LCA orgoglioso main sponsor di ASLA DIRITTO AL FUTURO!

LCA Studio Legale è lieto di annunciare il proprio pieno supporto, in qualità di main sponsor, all'evento che segnerà una linea di demarcazione tra il mondo dell'avvocatura di oggi e quello di domani.

"ASLA - Diritto al Futuro", la prima iniziativa in Italia dedicata alla next generation of laywers e all'innovazione nella professione legale, avrà luogo il 18 maggio 2018 nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano.

L'evento ha ottenuto il patrocinio della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e del Comune di Milano, nonché il prezioso supporto di numerosissimi player del mondo legale, finanziario e industriale. Filo conduttore saranno le quattro differenti prospettive dalle quali la professione legale verrà studiata e analizzata, e cioè: formazione, mercato, organizzazione e diversity.

Il fitto programma di incontri, tavole rotonde, conferenze e lectures, vedrà la partecipazione di importantissimi esponenti del mondo accademico internazionale, della robotica e dell'intelligenza artificiale, dello sport e della letteratura, con l'auspicio di riuscire a definire l'identità degli avvocati di domani, chiamati a interpretare la professione secondo modalità nuove e sempre più su scala globale.

LCA Studio Legale, da sempre orgoglioso sostenitore e promotore dell'innovazione in ogni ambito della scienza, della tecnica e dell'arte, non poteva ovviamente non essere al fianco di ASLA in un'iniziativa così ambiziosa, ma al tempo stesso così necessaria. In un'epoca di grandi incertezze, infatti, ancora una volta ASLA takes the lead nella sfida che da sempre ha contraddistinto il suo operato: contribuire attivamente a forgiare solide basi su cui si reggeranno le nuove generazioni di avvocati e creare consapevolezza attorno ad un nuovo modo di vivere la professione, all'insegna del progresso tecnologico e del fare sistema.



Il programma del Convegno