Tutti gli studi nell'emissione obbligazionaria di Fedrigoni

Fedrigoni, azienda italiana specializzata nella produzione di carte fini per stampa, editoria, etichette, legatoria, packaging e cartotecnica, ha concluso con successo un'emissione obbligazionaria senior secured a tasso variabile dell'importo di €455 milioni tramite Fabric (BC) S.p.A.

I proventi dell'emissione saranno utilizzati, insieme alla cassa a disposizione, per rifinanziare l'indebitamento assunto da Fabric (BC) S.p.A. con riferimento alla recente acquisizione dell'azienda da parte di Bain Capital.

Latham & Watkins ha assistito il fondo Bain Capital con un team composto dai partner Marcello Bragliani e Antonio Coletti e dagli associate Giorgia Lugli, Gabriele Pavanello, Guido Bartolomei, Erika Brini Raimondi, Giuseppe Atria, Eleonora Baggiani e Cesare Milani per gli aspetti di diritto italiano. Kirkland & Ellis si è occupato degli aspetti di diritto americano dell'operazione.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Bain Capital in merito agli aspetti fiscali dell'operazione, con un team composto dai partner Stefano Tronconi, Andrea Vagliè, Nathalie Brazzelli e Federico Conte e per conto di Fedrigoni.

Shearman & Sterling ha assistito le banche finanziatrici in relazione ai profili di diritto italiano. Millbank ha invece assistito le banche finanziatrici in relazione ai profili di diritto americano.