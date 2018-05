Belluzzo & Partners diventa Belluzzo - Nasce il nuovo brand per lo studio boutique specializzato nel family business internazionale.

Belluzzo è il nuovo brand adottato da Belluzzo & Partners, lo studio professionale internazionale di riferimento per il family business con un focus sulla consulenza legale e tributaria e la pianificazione dei patrimoni e delle operazioni straordinarie.

In ottica di semplificazione e agevolazione delle relazioni il nuovo brand è stato abbreviato nel più snello e immediato Belluzzo, che facilita le comunicazioni nell'attuale contesto dove è sempre più necessario uno sforzo di sintesi.

La nuova identità rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di continuo sviluppo ed espansione internazionale, iniziato nel 1982 quando Umberto Belluzzo ha fondato lo Studio e proseguito nel corso degli anni con l'apertura di cinque uffici in quattro giurisdizioni e la nomina e l'ingresso di 15 partners.

Il nuovo brand, dalla veste grafica elegante e lineare, rispecchia i valori di uno studio organizzato come una boutique la cui mission è proporre ai propri clienti soluzioni pratiche e tailor-made grazie a una consulenza ad elevato valore aggiunto.

Belluzzo conta oggi 15 partners e oltre 70 professionisti operativi negli uffici di Milano, Londra, Verona, Singapore e Lugano e rappresenta un punto di riferimento per le famiglie imprenditoriali italiane alla ricerca di consulenza cross-border in ambito di wealth planning, di assistenza legale-tributaria, di riorganizzazione di gruppi, di operazioni straordinarie e di importanti progetti e investimenti.

"Il rebranding – commenta Luigi Belluzzo, global managing partner dello Studio – è pensato per fornire ancora maggiore chiarezza circa il nostro posizionamento, forti dei nostri valori e dei risultati raggiunti in oltre 35 anni di storia."

Belluzzo è da sempre al fianco del family business e, anzi, è esso stesso frutto di una storia di famiglia che ancora oggi permea, in modo regolato, l'agire comune di professionisti esperti di diritto e fiscalità italiana e britannica

Belluzzo guarda anche al profilo internazionale, ormai consolidato da quando 10 anni fa si è intrapreso il percorso di sviluppo oltre confine con l'apertura della prima sede estera a Londra, piazza dove oggi lo Studio rappresenta il più grande studio professionale di matrice italiana con un team di oltre 30 professionisti.