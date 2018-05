Orrick, LegisLAB e Pedersoli nel perfezionamento dell'acquisizione di Quadrivio SGR da parte di Green Arrow Capital

Orrick e LegisLAB hanno assistito Green Arrow Capital, piattaforma di Asset Management indipendente specializzata in investimenti alternativi, nel perfezionamento dell'acquisizione del 100% di Quadrivio Capital SGR, assistita da Pedersoli.

Con questa operazione, annunciata lo scorso novembre al termine di un processo competitivo - che ha visto partecipare 20 fra le primarie società di investimento nazionali ed estere - e finalizzata a seguito del via libera di Banca d'Italia, Green Arrow punta a diventare una delle più importanti piattaforme indipendenti a livello paneuropeo nel settore degli investimenti alternativi con l'obiettivo di investire nell'economia reale.

Il team Orrick che ha assistito Green Arrow Capital è stato guidato dal Managing Partner italiano Patrizio Messina insieme al Partner Attilio Mazzilli, coadiuvati dal Partner Raul Ricozzi e dagli associate Francesco Pezcoller, Livia Pedroni e Marco Donadi insieme a Sarah Lo Piparo.

Per gli aspetti regulatory, Green Arrow Capital è stata assistita da LegisLAB con un team guidato dal Partner Vincenzo Dispinzeri e dal Managing and Founding Partner Piergiorgio Mancone coadiuvati dall'avv. Giuseppe De Carlo e dal dott. Luca Gobbi.

Rothschild ha agito in qualità di advisor finanziario dell'acquirente e KPMG come revisore contabile.

Per Quadrivio Italia, in qualità di venditore, ha agito Pedersoli Studio Legale con un team guidato dall'equity partner Ascanio Cibrario e composto dal counsel Luca Rossi Provesi e dagli associate Edoardo Augusto Bononi e Edoardo Avato, mentre Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario.

Le operazioni notarili sono state affidate allo studio Busani & Partners, nella persona del notaio Giacomo Ridella.