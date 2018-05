Polis Avvocati dà vita a Rete Data Protection, raggruppamento di realtà pugliesi esperte nell'adeguamento al GDPR

Per supportare le imprese e gli enti al rispetto della nuova disciplina europea sulla privacy (GDPR), è nata nei giorni scorsi Rete Data Protection formata da Polis Avvocati con Consorzio Artemide, Promem e lo spin-off universitario Ser&Practices che hanno scelto di mettere a disposizione di aziende, enti e professionisti le proprie esperienze professionali.

«Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che diverrà efficace il prossimo 25 maggio 2018 –ha commentato l'avv. Gloria Visaggio, socia di Polis Avvocati responsabile dell'iniziativa- coglierà impreparate numerose imprese, professionisti ed enti pubblici che non si adegueranno alla nuova normativa europea in tema di privacy. Abbiamo pensato fosse utile unire sotto lo stesso cappello tutte le competenze in grado di prevenire ogni tipo di violazione».

L'esperienza dello studio legale Polis Avvocati che ha dedicato un gruppo di nove professionisti alla cura degli aspetti di adeguamento della compliance aziendale, si somma al know-how specialistico degli altri compotenti la rete. Tra i servizi offerti l'analisi preventiva per individuare i potenziali rischi di impatto negativo del trattamento sulla privacy e l'implementazione comportamenti idonei a dimostrare l'adozione di misure concrete per gestire data privacy e data protection.

Polis Avvocati sta Coop è, il primo studio legale italiano organizzato in forma di Cooperativa, oltre che il più grande studio barese. Formato da oltre 40 avvocati, di cui 16 soci, lo studio è una struttura multiprofessionale al servizio di clientela composta da primarie imprese, enti locali e privati.

I professionisti del gruppo di lavoro Compliance Integrata di Polis Avvocati offrono la loro assistenza alla clientela sia sui terreni della consulenza, della prevenzione e della formazione, sia nella difesa operativa in caso di contestazioni, contenziosi e procedimenti vari. Il Gruppo di lavoro è coordinato dal socio avv. Andrea Di Comite e opera su tutto il territorio nazionale.