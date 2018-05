Simmons & Simmons: due riconoscimenti ai TopLegal Industry Awards 2018

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha ricevuto ben due premi ai TopLegal Industry Awards 2018 che si sono tenuti a Milano in data 8 maggio. Siamo stati premiati "Studio dell'anno Investment Funds" mentre Paola Leocani, partner, head of DCM per l'Italia, ha ricevuto il premio "Professionista dell'anno Trasporti".

TopLegal è una delle pubblicazioni leader del mercato legale e i propri industry awards premiano le eccellenze e le competenze di settore attraverso una giuria composta da 56 business leader.

Il premio "Studio dell'anno Investment Funds" è stato attribuito, inter alia, in ragione della forte specializzazione in asset management & investment funds nonché nel private equity, quale studio d'elezione per funds formation, regolamentazione dei mercati finanziari e servizi di investimento. Simmons & Simmons più nello specifico è stato premiato per l'assistenza a Etimos Partners (e ai soci fondatori Antonio Pace e Prof. Stefano Preda) nella istituzione del primo macro-fondo hedge fondato sull'analisi geopolitica, il Morgan Stanley Geo-Risk Macro Fund, che ha InvestCorp come investment manager (ed investitore). Lo Studio ha in particolare fornito assistenza in relazione agli aspetti regolamentari con un team guidato da Romeo Battigaglia, partner responsabile del dipartimento Financial Markets e del gruppo di Financial Services per l'Italia, e dall'of counsel Maria Giusy Naccarato. Romeo Battigaglia e Andrea Accornero, country head e partner responsabile del gruppo di private equity per l'Italia, hanno ritirato il premio.

Inoltre, Paola Leocani si è aggiudicata il prestigioso premio "Professionista dell'anno Trasporti" per l'assistenza prestata a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in qualità di Emittente nel proprio green bond inaugurale per un importo nominale di Euro 600 milioni e con cedola annuale pari allo 0,875%, emesso ai sensi del Programma EMTN della Società. I proventi netti dell'emissione sono stati utilizzati per finanziare il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico e, in particolare, il trasporto passeggeri regionale e dell'alta velocità, con impatti positivi in termini di sostenibilità ambientale come dettagliato nel Green Bond Framework di FS, predisposto in linea con i Green Bond Principles 2017 emanati dall'International Capital Market Association.

Romeo Battigaglia ha commentato: "Sono davvero onorato che la nostra practice di fondi abbia ricevuto questo prestigioso premio. Per noi è una conferma del posizionamento e riconoscimento quale studio all'avanguardia nell'innovazione di prodotto al fianco dei nostri clienti. E che il focus sul settore dell'asset management & investment funds continua ad essere una scelta vincente anche in Italia".

Paola Leocani ha aggiunto: "Siamo lusingati di questo riconoscimento che conferma ancora una volta la eccellenza del nostro team di DCM che può contare su professionisti di primo piano abituati a prestare assistenza su operazioni cross border all'unisono con il network internazionale nonchè su una esperienza e conoscenza unica nel settore delle infrastrutture. Il crescente ricorso alla finanza sostenibile sottolinea, inoltre, il ruolo di grande importanza di questa tipologia di strumenti all'interno del panorama economico attuale".