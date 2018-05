DWF punta sull'Insurance con Matteo Cerretti

DWF introduce la "practice" Insurance in Italia con l'ingresso di Matteo Cerretti in qualità di Partner ,Head of Insurance (Italy) che porta con sé un team di 3 professionisti: Mauro Modica (senior associate), Giulia Piccolo (associate) e un junior associate.

L'avv. Cerretti, specializzato in diritto assicurativo, ha lavorato per tre anni presso Nctm nel dipartimento insurance e per otto anni in Eversheds Sutherland, dove ha creato e coordinato il dipartimento insurance assistendo sia in materia giudiziale che regulatory-stragiudiziale varie compagnie di assicurazione e riassicurazione principalmente di matrice internazionale nonché numerosi Syndicates operanti nel mercato dei Lloyd's e intermediari assicurativi sia nazionali che internazionali.

Michele Cicchetti, Managing Partner dello Studio DWF in Italia ha dichiarato: "siamo particolarmente soddisfatti dell'ingresso di Matteo e del suo team in quanto il diritto assicurativo è un settore primario per DWF a livello internazionale e il suo contributo sarà determinante per far diventare DWF in Italia un player primario in questo settore. Matteo sarà responsabile del dipartimento di Diritto Assicurativo e collaborerà a stretto contatto con i professionisti che operano nel dipartimento di Litigation & Arbitration, i quali hanno maturato a loro volta una considerevole esperienza nel settore assicurativo".

Matteo Cerretti ha dichiarato: "sono lusingato di aver ricevuto la proposta da parte di DWF di fondare la practice insurance con il mio team presso la sede italiana dello Studio. 20 dei top 40 clients di DWF sono compagnie di assicurazione e questo dato è di per sé emblematico dell'importanza della practice insurance a livello worldwide. Le possibilità di sinergia tra DWF Italia e il network sono innumerevoli e a ciò si aggiunge lo spirito dinamico e di team work che anima la sede italiana e che mi trova in totale sintonia ".

Matteo Cerretti è segnalato da Chambers and Partners 2018 come "Rising Star" del settore assicurativo in Italia e da Acritas come "Star Lawyer" a livello internazionale.