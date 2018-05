Si è aperta martedì scorso presso lo show room Englandstar Jaguar Land Rover, in Via Flaminia 1113, la nuova edizione di Coach Professional (www.coachprofessional.it), interessantissimo format motivazionale firmato dall'Avv. Nicola Colavita per coloro che svolgono la libera professione.

Tema della serata la Gestione delle Emozioni: "In una società dove le tensioni sono continue, riuscire a riconoscere come gestire interiormente le situazioni di stress, sia a livello individuale che a livello relazionale, è assolutamente necessario - ha dichiarato l'Avv. Colavita".

A fare gli onori di casa il Direttore Vendite di Jaguar Land Rover Englandstar Marcello Pellegrini.

Coach dell'incontro la Dott.ssa Fabiana Cacione la quale, con il supporto della coordinatrice di Coach Professional Lara Miglietta, ha cercato di spiegare ai presenti come gestire al meglio le emozioni sia nella privata che sul lavoro.

Tra gli ospiti della serata gli avvocati Giuseppe Ciaglia, Marco Rossolino e Federica Favino, il manager di Banca Consulia Roberto Tombolini, i commercialisti Pietro Castelli e Andrea Cardoni, il manager del food & beverage Vincenzo Ciampitti, l'imprenditore Jacopo Passarini, le bellissime Manuela Parrini e Miriam Ciaccia, la Prof.ssa Adele Attisani, il medico Massimiliano Ranieri e la responsabile di Coach Professional Francesca Mercantini.

Prossimo appuntamento con Coach Professional giovedì 24 maggio: tema dell'incontro il Personal Branding.

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/emozioni.pdf