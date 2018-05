Orsingher Ortu con ISG PLC nella ristrutturazione della subsidiary italiana

Il dipartimento labour di Orsingher Ortu Avvocati Associati ha assistito ISG PLC (leader nei settori Fit Out, Technology, Construction e Development, attivo in oltre venti Paesi tra Europa, Middle East, Asia e Stati Uniti) nella complessa ristrutturazione della propria subsidiary italiana.

Per lo Studio hanno operato il partner Alessandro De Palma, coadiuvato dal Senior Associate Cesare De Falco e dalla Dott.ssa Dora Vuolo.