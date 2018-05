Simmons & Simmons al fianco del pool di banche

Lo studio legale Dentons, con il partner Alessandro Dubini e il managing counsel Filippo Frabasile, ha assistito Monviso S.r.l. nell'acquisizione del 100% del capitale di Grissinificio Europa S.r.l., azienda di Corneliano d'Alba specializzata nella produzione artigianale e commercializzazione di grissini e prodotti da forno, tradizionali e bio. L'operazione costituisce una nuova tappa del percorso di crescita del Gruppo di Andezeno, che fa capo al fondo francese Céréa Partenaire, per conto del fondo chiuso Cerea Capital II Italia, che di recente ha visto il suo ingresso nel mercato italiano con l'acquisizione di Monviso, perfezionata sempre con l'assistenza di Dentons.

Andrea Pagliara di Brera Financial Advisory ha agito come advisor finanziario degli acquirenti, mentre il pool di banche, composto da Crédit Agricole Italia (anche in qualità di banca agente) e Banca Nazionale del Lavoro, è stato lo studio legale Simmons & Simmons con il Partner Davide d'Affronto, la Supervising Associate Ilaria Griffo e l'Associate Cettina Merlino. Dentons, con il partner Fosco Fagotto e il senior associate Edoardo Galeotti e l'associate Silvia Cammalleri, hanno assistito Monviso anche per gli aspetti banking.

La famiglia Mosca è stata assistita nella vendita dallo studio legale dell'avv. Valeria Geroni di Torino e supportata dall'advisor finanziario Piero Biglione di Soges Merchant.

L'execution dell'operazione è stata seguita dal Notaio Antonella Barattieri di Torino.