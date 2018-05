Giovedì 24 maggio presso lo show room Englandstar Jaguar Land Rover, in Via Flaminia 1113, si terrà il secondo incontro di Coach Professional 2018 (www.coachprofessional.it - https://youtu.be/bERKaNSTAmw), riuscitissimo format motivazionale firmato dall'Avv. Nicola Colavita per coloro che svolgono la libera professione.

Quanto mai attuale il tema dell'evento: il Personal Branding:

Oltre alla Coach Lara Miglietta che tratterà l'argomento, è prevista anche la presenza del Presidente di Jaguar Land Rover Italia Daniele Maver.

L'invito