Latham & Watkins con Westport Fuel Systems nella vendita del business CNG a Snam 4 Mobility S.p.A.

Westport Fuel Systems Inc. e Snam S.p.A. hanno annunciato la conclusione dell'accordo per la vendita del business dei compressori di metano per autotrazione (CNG) della controllata di Westport Fuel Systems Inc., MTM S.r.l., a Snam 4 Mobility S.p.A., attraverso una società di nuova costituzione sua controllata al 100%.

Il perfezionamento dell'operazione – del valore complessivo di circa €12.5 milioni, salvi gli effetti di taluni meccanismi di aggiustamento del prezzo – è prevista entro la fine del secondo trimestre del 2018, previo il verificarsi di talune condizioni sospensive.

La cessione fa parte della nuova direzione strategica di Westport Fuel Systems, volta a focalizzare il business sulla fornitura di componenti e carburanti alternativi per l'industria dei trasporti, e d'altra parte consente a Snam di internalizzare e consolidare interamente il valore creato lungo la filiera, proponendosi come leader per la realizzazione di soluzioni "chiavi in mano" per la mobilità sostenibile a gas naturale.

Latham & Watkins ha affiancato il team legale di Westport Fuel Systems, guidato da Melinda Kondrat, con un team composto dai partner Andrea Novarese e Maria Cristina Storchi e dagli associate Mario Orsenigo e Giuseppe Atria. CoveView Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario della società.

Il team legale interno di SNAM, guidato dal general counsel avv. Marco Reggiani, con la head of contracting Gloria Bertini e il legal counsel Matteo Rinaldi, è stato affiancato dallo studio Giliberti Triscornia e Associati, con un team composto dal name partner Alessandro Triscornia, dal senior associate Lodovico Montevecchi, dall'associate Silvia Bisi e, per gli aspetti IP, dall'associate Francesca Bossi.