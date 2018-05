White & Case con Fsi nell'acquisizione del 28% di Adler Group

Lo studio legale internazionale White & Case ha prestato assistenza nell'operazione di investimento da parte del fondo FSI in Adler Group, società controllata dalla famiglia Scudieri e leader mondiale nella componentistica per il settore automotive, nonché nella consent solicitation per l'ottenimento dei waiver al prestito obbligazionario di tipologia high yield emesso da Adler Pelzer Holding GmbH, società interamente controllata da Adler Group.

L'operazione prevede un investimento complessivo da parte di FSI fino a un massimo di €200 milioni.

Al Closing, il socio Adler Plastic deterrà il 72% del capitale sociale di Adler Group e il rimanente 28% sarà detenuto da FSI.

L'avvocato Francesco Bernocchi, responsabile del dipartimento legale di FSI, ha coordinato il team legale interno di FSI.

Il team di White & Case che ha assistito FSI in relazione agli aspetti M&A ha compreso i partner Michael Immordino (Londra e Milano) e Leonardo Graffi (Milano), insieme agli associate Alessandro Seganfreddo, Davide Diverio e Mariasole Maschio (tutti dell'ufficio di Milano). Il team di White & Case che ha prestato assistenza in relazione agli aspetti di capital markets ha compreso i partner Michael Immordino (Londra e Milano), James Greene (Londra) e gli associate Robert Becker a Valerio Marotta.

avvocatoGaeta STP ha assistito Adler Plastic e la famiglia Scudieri con un team guidato dal partner Piero Gaeta.