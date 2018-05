La Corte dei conti europea esamina la partecipazione pubblica all'attività legislativa

Corte dei conti europea



La Corte dei conti europea sta espletando un audit sulla partecipazione pubblica all'attività legislativa dell'UE. In tale contesto esaminerà, in particolare, le consultazioni pubbliche con i portatori di interessi avviate dalla Commissione europea nel preparare le proposte legislative. La Corte ha pubblicato oggi un documento esplicativo intitolato "Consulting the public when preparing EU law", che costituisce una fonte di informazione per tutti coloro che sono interessati a questa tematica.

Prima di proporre nuove iniziative legislative, la Commissione ne valuta le potenziali conseguenze sul piano economico, sociale e ambientale. La Commissione consulta inoltre le parti interessate, ossia cittadini, imprese e altre organizzazioni. La Corte valuterà l'efficacia, l'adeguatezza, la trasparenza e il grado di apertura di queste consultazioni pubbliche con i portatori di interessi.

"Le consultazioni pubbliche intendono promuovere la trasparenza e il rispetto dell'obbligo di render conto, nonché assicurare un ampio consenso e sostegno pubblico alle iniziative dell'UE", ha dichiarato Annemie Turtelboom, il Membro della Corte responsabile dell'audit. "La Corte valuterà fino a che punto esse stiano conseguendo tali obiettivi."

Verranno esaminati, a tal fine, il quadro creato dalla Commissione per le consultazioni pubbliche e un campione di tali consultazioni condotte dalla Commissione. La pubblicazione della relazione è prevista verso la metà del 2019.



Dopo le elezioni europee del 2014, la Commissione europea ha adottato il programma "Legiferare meglio". Il programma aveva lo scopo di rivedere le pratiche legislative dell'UE affinché rispondessero a criteri moderni e alle aspettative dei cittadini in termini di massima trasparenza e ampia consultazione. Il programma raccomandava inoltre che venissero offerte ai cittadini interessati e ad altri portatori di interessi ulteriori opportunità per partecipare all'intero ciclo di definizione e attuazione delle politiche.

Lo scopo del presente comunicato stampa è illustrare i messaggi principali del documento esplicativo adottato dalla Corte dei conti europea. Il testo integrale del documento è disponibile su eca.europa.eu.