Orrick nella cessione di Dufour Yachts a Fountaine Pajot

Il team corporate di Orrick composto da Laura Cappiello insieme a Valentina Sarpi Montella e Cristiana Montesarchio ha collaborato con il team di Orrick Francia nel contesto della vendita di Dufour Yachts a Fountaine Pajot. Nello specifico, il team italiano ha assistito il venditore (JJL SAS) nella cessione di una controllata Italiana (JJL Catamarans Srl) a Fountaine Pajot.

Dufour Yachts conta uno dei più grandi cantieri nautici al mondo ed è specializzato nella progettazione e vendita di barche a vela, mentre Fountaine Pajot produce e commercializza in tutto il mondo catamarani di lusso.

Il team francese era guidato dal partner Saam Golshani ed era composto dall'of counsel Julien Bensaid e dall'associate Agnieszka Opalach per gli aspetti societari, dagli associates Anna Leitchenko e Soleine Gautier per gli aspetti di restructuring, dai partner Emmanuel Benard, Hélène Daher e dall'of counsel Nadège Owen per il diritto del lavoro e dalla partner Anne-Sophie Kerfant insieme all'associate Rudy Marouani per gli aspetti fiscali.