Bird & Bird sigla una partnership con ELITE

Bird & Bird annuncia oggi l'ingresso nel network dei Partner globali di ELITE, piattaforma attiva in oltre 38 Paesi di Borsa Italiana e London Stock Exchange Group, che vedrà lo studio coinvolto nel sostegno dei progetti ELITE UK, ELITE Italy ed ELITE International.

ELITE è una piattaforma internazionale di servizi integrati creata per supportare le imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita.

Lanciato nel 2012 in Borsa Italiana con la collaborazione di Confindustria, ELITE conta oggi 890 aziende operanti in 35 settori, con un fatturato globale superiore ai € 66,3 miliardi e oltre 313 mila dipendenti.

Bird & Bird, in qualità di Partner, sarà coinvolto in attività di formazione, coaching ed eventi per le aziende appartenenti al network ELITE Federico Valle, partner del dipartimento Corporate di Bird & Bird ed esperto di Capital markets commenta: "I più recenti dati dimostrano che l'impatto di ELITE sulle società partecipanti al programma si è tradotto in un incremento del fatturato del 10%, dell'EBITDA del 9% e del 56% per quanto attiene il numero dei dipendenti. ELITE Italia ha già dimostrato le proprie incredibili potenzialità e siamo orgogliosi di poter supportare questo progetto a livello internazionale con il coinvolgimento di tutti i nostri uffici. Sostenere la crescita di aziende visionarie, innovative e in rapido sviluppo è al centro dell'offerta del nostro Studio e siamo convinti che questa partnership creerà innumerevoli opportunità di successo e consoliderà la nostra presenza sul mercato come Studio di riferimento per la crescita di PMI".

Luca Peyrano, CEO di ELITE aggiunge: "Siamo felici di dare il benvenuto a Bird & Bird all'interno della community di ELITE che oggi vede più 120 partner tra cui banche, studi legali e società di revisione da tutto il mondo. La collaborazione con Bird & Bird rafforzerà ancor di più l'offerta di ELITE per le società più dinamiche e in crescita. Oggi ELITE è orgogliosa di supportare l'accesso a nuovi fondi per 890 aziende tra le più ambiziose, aiutandole ad innovare, a rafforzare il proprio business e a crescere. Non vediamo l'ora di continuare a fare crescere questa ricca community di aziende, advisor e partner."