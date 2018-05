Hideal Partners e DLA Piper advisor di CVA – Compagnia Valdostana delle Acque per l'acquisizione di un parco eolico a Pontedera

Hideal Partners, società di consulenza finanziaria specializzata nel settore delle rinnovabili e delle infrastrutture, ha agito in qualità di financial advisor di CVA – Compagnia Valdostane delle Acque nell'operazione di acquisizione di un parco eolico da 8MW a Pontedera.

Hideal Partners, con un team composto dal partner Roberto Massarenti e dall'analista Giacomo Baraggioni, ha originato l'operazione ed ha poi supportato CVA in tutte le fasi successive, sia in ambito di definizione della valutazione finanziaria che delle varie attività di M&A.

Per le attività di due diligence tecnica, CVA è stata assistita da RENAM, società di consulenza e gestione tecnica degli impianti controllata al 100% da Hideal Partners, con un team guidato dal responsabile operativo Simone Pinamonte.

Per gli aspetti legali, CVA è stata assistita dallo studio legale DLA Piper con un team composto dai partner Francesco Novelli e Germana Cassar, oltre che da Fabio Lenzini, per la redazione e negoziazione del contratto di acquisizione e dei documenti necessari per il perfezionamento dell'operazione, e Daniele Archiletti e Silvia Ravagnani per gli aspetti di diritto amministrativo e per il subentro nel finanziamento.

Fondata nel 2009, Hideal Partners è una società di consulenza finanziaria composta da un team di esperti professionisti, che fornisce servizi personalizzati rivolti a società industriali, investitori finanziari, titolari di aziende e sviluppatori, garantendo soluzioni competenti, strategiche e obiettive. Nel settore delle energie rinnovabili, Hideal Partners opera anche attraverso le società Renam e Delos Power nella consulenza tecnica e nella gestione operativa degli impianti