Maurizio Fraschini nuovo partner di Jenny.Avvocati

Jenny.Avvocati potenzia il dipartimento Real Estate

L'avv. Maurizio Fraschini fa il suo ingresso in qualità di partner in Jenny.Avvocati. L'avvocato sarà responsabile del dipartimento Real Estate dello Studio, fondato nel 1991 da Christoph Jenny, attuale managing partner, andando inoltre a rafforzare la practice già consolidata di M&A.

Prima del suo ingresso in Jenny.Avvocati, Maurizio Fraschini è stato socio di Ughi e Nunziante e precedentemente, per dieci anni, di Lombardi Molinari Segni. Ha collaborato, inoltre, con primari studi internazionali, sia in Italia che all'estero, lavorando in particolare per l'ufficio di Parigi dello storico studio americano Coudert Brothers.

"L'ingresso dell'avv. Fraschini e il potenziamento della practice Real Estate riflettono il nostro desiderio di proseguire e rafforzare ulteriormente la crescita dello Studio – commenta Christoph Jenny, managing partner di Jenny.Avvocati -. La sua consolidata esperienza nel campo Real Estate, in quello M&A, oltre che i suoi solidi rapporti con la clientela francese sono sicuramente fondamentali per lo sviluppo di Jenny.Avvocati che da sempre ha forti radici in Italia e costanti relazioni con l'estero".

L'avv. Fraschini ha una riconosciuta competenza in operazioni di Real Estate, maturata grazie alla collaborazione con alcuni tra i principali operatori del settore (anche quotati), con fondi di investimento domestici e internazionali, con sviluppatori e banche d'investimento. Si è inoltre occupato in passato di complesse operazioni straordinarie di acquisizione e cessione di aziende, organismi finanziari e partecipazioni, operazioni cross borders, di private equity e leveraged buy-out.

Con l'ingresso dell'avv. Fraschini, Jenny Avvocati vanta 4 partner per un totale di 20 professionisti.