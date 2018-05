Tutti gli studi coinvolti nel passaggio di Facile.it a EQT

Il fondo di investimento EQT VIII ha annunciato di aver perfezionato l'accordo per l'acquisizione di Facile.it, uno dei principali siti di comparazione in Italia, dal fondo Oakley Capital e altri azionisti di minoranza.

Latham & Watkins ha assistito EQT con una team guidato dal partner Cataldo Piccarreta con i partner Giovanni B. Sandicchi e Farah J. O'Brien, della sede di Londra, affiancati dagli associate Filippo Benintendi, Katie Peek, Luca Maranetto, Chiara Venditti, Federica Di Terlizzi, Lorenzo Pistoresi, Davide Camasi e Nicola Galvani.

Facchini Rossi & Soci è stato advisor del fondo EQT per gli aspetti fiscali relativi alla due diligence e alla struttura dell'operazione. Il team coinvolto è composto da Luca Rossi, Marina Ampolilla, Giancarlo Lapecorella, Giacomo Ficai, Andrea Porro e Andrea Basi.

Linklaters ha assistito i venditori con un team internazionale guidato dai partner Ben Rodham dell'ufficio di Londra e Giorgio Fantacchiotti dell'ufficio di Milano, coadiuvati dai managing associate Ben Suen e Laura Belardinelli, dagli associate Sofiya Bumagin e Timur Sauerborn e dai trainee Sara Astrologo e Louis Liu del dipartimento di corporate. Per i profili fiscali hanno agito i partner Mavnick Nerwal e Luca Dal Cerro supportati dal managing associate Jamie Coomber e dagli associate Andrea D'Ettorre and Catherine Sam. I profili finanziari sono stati seguiti dal managing associate Alessandro Tanno, supportato dal trainee Filippo Nola. Per gli aspetti di diritto del lavoro ha agito il counsel Federica Barbero, coadiuvata dalle associate Angela Bruno e Mara Ruberto. Per gli aspetti antitrust hanno agito il partner Lucio D'Amario supportato dalla managing associate Alice Galbusera e per i profili regolamentari hanno agito la managing associate Anna Ferraresso e l'associate Giulio Farolfi.

Hogan Lovells ha assistito il management di Facile.it con un team composto dal socio Tom Whelan con l'associate Lucy Malkin della sede di Londra, Fulvia Astolfi (Partner) con Serena Pietrosanti (Counsel) e Maria Cristina Conte (Senior Associate) per gli aspetti fiscali e Luca Picone (Partner) con Fabio Caviglia (Senior Associate) per gli aspetti corporate.