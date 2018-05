Nasce Lexant, lo studio legale che non c'era

Slacc investe sul rebranding, dando voce a un'organizzazione innovativa nel panorama degli studi legali

A dieci anni dalla sua fondazione lo studio legale SLACC, fondato a Milano da Anna Caimmi e Andrea Arnaldi, cambia nome e pelle, rivelando un'organizzazione diversa, sia di gestione interna sia di servizi ai clienti. Due soci fondatori, un team di 20 professionisti tra avvocati e collaboratori, quattro sedi in Italia a Milano, Roma, Verona e Lodi e un portafoglio clienti, fedelissimi, composto da multinazionali e pmi operanti in ogni industry e una serie di servizi Industria 4.0 offerti: questa in sintesi la fotografia di Lexant.

"Le ragioni di questo cambiamento risiedono per la gran parte nell'adeguamento alle complessità, alle dinamiche e alle evoluzioni dei mercati" commenta Anna Caimmi, uno dei due soci fondatori. "Nel corso del tempo, in particolare noi avvocati corporate abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione copernicana nel modo di concepire le modalità e i linguaggi della professione. Andrea, io e ognuno dei nostri professionisti abbiamo sempre trovato stretto l'abito tradizionale dell'avvocato italiano, innovando la professione per completare il nostro ruolo nella risposta alle esigenze, spesso inespresse, dei nostri clienti. Ed è così che un giorno, girandoci, ci siamo accorti che eravamo arrivati a darci una forma del tutto nuova e, lo dico con orgoglio, innovativa".

"La nostra missione è sempre stata tesa al semplificare, attraverso l'interpretazione di norme e a beneficio del cliente, il complesso" aggiunge Andrea Arnaldi. "Così come la nostra filosofia ha sempre incoraggiato l'emersione dei giovani professionisti, il talento, la professionalità anche innovativa, libera di esprimersi al meglio. L'itinerario di SLACC è stato tracciato nella modernità di un modello organizzativo, assolutamente senza eguali, nella competenza settoriale e nella conquista della fiducia della clientela. Per questo abbiamo trovato nel marchio Lexant la nostra piena identità".

Lexant, il brand ideato dallo studio Troilo, unisce la ‘vera' capacità di far sistema delle formiche (ant, appunto) al sistema legale (lex), trasmettendo l'identità di uno studio, inteso come intera organizzazione, che è il protagonista e il garante della qualità delle performance dei singoli il cui contributo si manifesta nella realizzazione di piccole e grandi opere ingegnose.

"Lavorare vicino ai nostri clienti" continua Anna Caimmi, "ha contribuito significativamente a indicarci il percorso da seguire. Il tempo è volato, le innovazioni hanno superano se stesse ed è diventato quasi necessario darci una nuova rappresentazione che meglio sintetizzasse le nostre caratteristiche, come rappresentazione fotografica del traguardo intermedio verso il futuro. Lexant contiene tutte le nostre parole chiave".

"Concordo: in primis la competenza, intesa come capacità di conoscere e interpretare la materia giuridica in un disegno chiaro e in continua evoluzione, così come la conoscenza dei mercati, delle sue dinamiche e delle sue criticità. Poi interazione, dialogo e interscambio di conoscenza, anche e soprattutto con i clienti, resi possibile da un modello organizzativo incentrato sull'equilibrio tra funzioni, risorse e prestazioni, capace di tradursi in efficienza operativa", conclude Arnaldi.

Operosità e laboriosità, disponibilità, intelligenza collettiva, spirito di squadra, competenza tecnica, ingegnosità, efficienza organizzativa. Questi i valori in cui Lexant si riconosce, formica brillante e modesta che rinnova il modo di essere Studio Legale.

Fondato e guidato dagli avvocati Anna Caimmi e Andrea Davide Arnaldi, Lexant si avvale di un team di 20 professionisti tra avvocati e fiscalisti, distribuiti su quattro sedi in Italia, Milano, Roma, Verona e Lodi. Il portafoglio clienti è composto da multinazionali e PMI operanti in ogni industry, che affidano a Lexant consulenza e assistenza in tutte le discipline del diritto sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

