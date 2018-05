RCC e Clifford Chance nel rinnovo delle linee di credito di Assicurazioni Generali per un importo di 4 miliardi di Euro

Lo Studio Legale RCC ha assistito Assicurazioni Generali nel rinnovo delle proprie linee di credito revolving per un importo complessivo pari a Euro 4 miliardi.

I due finanziamenti del valore di Euro 2 miliardi ciascuno sono stati organizzati, rispettivamente, da UniCredit e Santander in qualità di Global Coordinators e sottoscritti da parte di primari istituti di credito nazionali ed internazionali, assistiti da Clifford Chance. Tali finanziamenti presentano caratteri di innovatività essendo qualificabili come "green loans" a conferma dell'impegno di Generali in materia di sostenibilità e ambiente.

Assicurazioni Generali è stata assistita da un team composto dal partner Michele Crisostomo, dal counsel Morena Bontorin, da Deborah De Rosa e da Caterina Gatto.

Clifford Chance ha prestato assistenza ai Global Coordinators e alle altre banche finanziatrici, con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma e composto dal senior associate Pasquale Bifulco e da Giuseppe Chiaula. I profili fiscali nell'interesse degli istituti di credito sono stati curati dal partner Carlo Galli e dall'associate Roberto Ingrassia.