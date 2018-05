La Fondazione Dottori Commercialisti di Milano Luigi Martino promuove il primo corso in Risk Governance dal titolo "CORPORATE GOVERNANCE

Il corso sarà presentato l'8 giugno 2018 al Centro Culturale di Milano – Largo Corsia dei Servi n. 4 con inizio alle 9:00 nel corso del convegno dal titolo "LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI D'IMPRESA ED IL SISTEMA DI ALLERTA INTERNA DELLE SOCIETÀ NON QUOTATE".

Il corso, di alta specializzazione professionale ed unico nel suo genere per innovazione dei temi trattati e per lo standing professionale dei relatori, si rivolge ad un mix di figure professionali, tutte vicine alle problematiche del diritto dell'impresa. In particolare riguarda i dottori commercialisti e tirocinanti, avvocati, revisori e sindaci di società, responsabili di internal auditing, consulenti aziendali specializzati in controlli interni e risk manager di società non finanziarie.

Il Corso si propone di fornire ai partecipanti (in primis, revisori e sindaci ma anche consulenti specializzati), in coerente al nuovo contesto operativo e normativo, attraverso l'adozione di un approccio sistemico e multidisciplinare ma sempre concreto e applicativo, un corretto framework di riferimento, uniformato alla best practice professionale, precostituendo i presupposti, metodologici ed operativi, affinché possano adempiere all'adeguata verifica periodica, su base sia storica che prospettica, di tutte le anomalie rilevanti e di ogni altra informazione sintomatica di un significativo peggioramento della probabilità d'insolvenza.

Il corso soddisfa inoltre anche le necessità di tutti quei professionisti, in particolare sindaci e revisori, che già dal bilancio 2017 si sono trovati nella necessità di verificare l'esatta applicazione del D.lgs. n. 100/2017 (c.d. Riforma Madia), il quale dispone all'art. 6 2° comma che le società a controllo pubblico adottino "programmi di valutazione del rischio di crisi d'impresa".

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, costituita nel 1993, ha la finalità di sostenere il prestigio della professione di Dottore Commercialista e di sottolinearne il suo ruolo di guida al fianco dei clienti - imprese e privati - che intendono perseguire risultati economici nel rispetto delle regole date dall'ordinamento e dalla società. Nell'ambito delle attività promosse, la Fondazione si prefigge altresì di diffondere, principalmente a Milano e in Lombardia, la conoscenza dell'economia, del diritto civile e fiscale, delle norme contabili e in generale di tutti i saperi che concorrono allo sviluppo delle imprese e della società civile. In questo contesto, la Fondazione si rivolge al mondo delle professioni, dell'imprenditoria e della finanza attraverso gli Studi di Alta Formazione.