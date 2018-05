LegisLAB e BonelliErede nel trasferimento ad Alkeemia (FluorsidGroup) del ramo d'azienda di Porto Marghera da parte di Solvay Specialty Polymers

Lo studio legale LegisLAB ha assistito FluorsidGroup e Alkeemia, società parte di FluorsidGroup, nella sottoscrizione degli accordi preliminari e nel closing dell'operazione finalizzata all'acquisizione di un ramo d'azienda da Solvay Specialty Polymers Italia, società interamente controllata da Solvay S.A. L'impianto si trova a Porto Marghera, in provincia di Venezia, ed è attivo nella produzione di acido fluoridrico.

Solvay Specialty Polymers Italia è stata assistita da BonelliErede, oltre che dal team legale interno.

L'acquisizione permette al gruppo Fluorsid, realtà imprenditoriale italiana specializzata nella produzione dei derivati dell'acido fluoridrico, di consolidare la propria leadership di mercato non solo a livello nazionale ma anche sui mercati internazionali. La cessione rientra nella strategia di Solvay Specialty Polymers di concentrarsi su prodotti innovativi ad alto contenuto tecnologico, migliorando la sostenibilità della propria produzione.

Alkeemia e Solvay Specialty Polymers hanno inoltre siglato un accordo di lungo termine per la fornitura di acido fluoridrico.

Il team di LegisLAB che ha curato l'operazione di acquisizione è stato coordinato dal founding partner Alberto Porzio, affiancato dall'associate Luca Gobbi e dal founding partner Davide Medda per gli aspetti giuslavoristici.

Il team di BonelliErede è stato coordinato dal partner Barbara Napolitano che è stata affiancata dall'associate Francesco Farracchiati. Gli aspetti di diritto del lavoro sono stati seguiti dal partner Antonella Negri, affiancata dal senior counsel Arianna Colombo e dall'associate Giulia Corso.