R&P Legal al fianco di Sefea Impact SGR per il Fondo "SI"

È stata presentata, nel corso di un evento tenutosi a Roma, Sefea Impact SGR Spa, la prima Sgr in Italia focalizzata sulla finanza d'impatto, promossa da Sefea Holding Sc e dalla Fondazione di Comunità di Messina.

Sefea Impact SGR si propone come catalizzatore di nuove risorse finanziarie indirizzate alle imprese a vocazione sociale e/o ambientale, in un contesto di significativa evoluzione del settore e, più in generale, in un momento di importante sviluppo del mercato degli investimenti responsabili.

A tal fine, Sefea Impact SGR ha istituito il primo fondo di investimento - in Italia - alternativo mobiliare EuVECA, di tipo chiuso e riservato, denominato "Sì - Social Impact", riservato a investitori istituzionali, con un obbiettivo di raccolta di 55 milioni di Euro.

R&P Legal ha assistito Sefea Holding SC in relazione alla costituzione e al procedimento autorizzativo di Sefea Impact SGR, nonché in relazione a tutti gli aspetti legali connessi al lancio del Fondo Sì. Del team di R&P Legal, guidato dai partner Roberto Randazzo e Fabrizio Iliceto, hanno fatto parte gli associates Federica Pastorino, Natalia Bagnato, Stefano Chiarva, Giuseppe Taffari, Anna Daina e Mario Barbera.