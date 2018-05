White & Case con SIA S.P.A. nell'acquisizione di First data Slovakia, S.R.O. e di First data Hellas Processing Services and Holdings S.A.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito SIA S.p.A., in relazione all'acquisto delle attività di First Data Corporation in alcuni paesi dell'Europa centro e sud-orientale per un valore di 375 milioni di Euro.

SIA è una società hi-tech europea leader nel settore dei servizi e delle infrastrutture di pagamento e First Data, quotata sul New York Stock Exchange, è un leader globale nelle tecnologie per il business.

Il team di White & Case che ha assistito SIA per gli aspetti M&A, ha compreso i partner Michael Immordino (dell'ufficio di Londra e Milano) e Leonardo Graffi (dell'ufficio di Milano) e gli associate Fabrizia Faggiano e Luca Silviani (entrambi dell'ufficio di Milano). Il partner Komninos Assimakis (dell'ufficio di Bruxelles) insieme all'associate Jan Jeram (dell'ufficio di Bruxelles) hanno curato gli aspetti antitrust dell'operazione.