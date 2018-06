La Brexit porta in Italia il Data Center del Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF)

Lipani Catricalà & Partners con Finanziaria Bologna Metropolitana per la riqualificazione funzionale di parte del compendio immobiliare dell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna e per la realizzazione dell'infrastruttura di insediamento del Data Center.

Lo Studio Lipani Catricalà & Partners ha supportato Finanziaria Bologna Metropolitana, società della Regione Emilia Romagna, nella definizione della strategia e nella redazione degli atti della gara, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento della realizzazione dell'infrastruttura per l'insediamento del Data Center ECMWF attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale di una parte del compendio immobiliare dell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna e della fornitura delle apparecchiature e degli impianti necessari al funzionamento del Data Center.

Un progetto complesso che fa seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e che renderà Bologna un nuovo importante avamposto nella conoscenza dei fenomeni climatici, con evidenti ricadute in termini di sviluppo economico, progresso scientifico, sostenibilità ambientale e sicurezza per le imprese e i cittadini europei, per la cui impostazione lo Studio Lipani Catricalà & Partners ha operato con un team guidato dal fondatore Damiano Lipani e dagli altri soci Luigi Mazzoncini e Sergio Grillo.