Song Biz, nuova piattaforma di royalty crowdfunding

Tommaso Calamita, dello Studio Chilosi&Partners – per gli aspetti relativi all'IP ed alle edizioni musicali – con Roberto Sparano e Andrea Colantoni di Quorum Studio Legale e Tributario Associato – per gli aspetti regolamentari e relativi al crowdfunding – hanno assistito Song Biz una piattaforma che ha ottenuto un finanziamento da S.I.A.E. per realizzare una piattaforma di trading editoriale online a sostegno di nuovi progetti musicali e per rivitalizzare i cataloghi editoriali già esistenti, attraverso il royalty crowdfunding.