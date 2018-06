LCA con GTT Communications nell'acquisizione di Interoute

LCA Studio Legale, con un team composto da Andrea Carreri e Chiara Novelli, ha assistito il gruppo statunitense GTT Communications per la porzione italiana nell'acquisizione del gruppo Interoute, operante a livello pan-europeo nel settore delle infrastrutture per telecomunicazio-ni.

L'operazione a livello worldwide ha visto un corrispettivo di acquisto pari a circa 2,3 miliardi di dollari e il closing è stato effettuato il 1 giugno.

LCA Studio Legale ha assistito l'acquirente GTT Communications nella procedura di Golden Power avanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i temi italiani di due diligence corpo-rate e regulatory, e nella gestione delle attività di closing della controllata italiana dell'acqui-rente e delle subsidiaries italiane della target.