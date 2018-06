Nasce [AT+ICA] la prima rete europea di avvocati esperti in international trade compliance

Marco Padovan eletto primo presidente.

Venerdì 1° giugno 2018, in una sala del Palazzo Municipale di Bruxelles è stata costituita la European Association of Trade & Investment Control Compliance Attorneys [AT+ICA], la prima rete europea di avvocati esperti in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni economiche internazionali e controllo degli investimenti.

La rete, che conta sedici membri fondatori in rappresentanza dei principali Stati europei, ha eletto Presidente l'avvocato Marco Padovan, fondatore dello Studio Legale Padovan.

In un periodo in cui sullo scenario internazionale si assiste al ritorno di dazi e politiche protezionistiche, e alla messa in discussione di trattati di commercio internazionali dati per acquisiti, la nuova rete vuole creare sinergie professionali a beneficio delle aziende e delle banche attive in mercati soggetti a restrizioni ed anche offrire alle istituzioni europee e nazionali un interlocutore unico con cui approfondire le complesse tematiche dell'international trade compliance.

Attraverso la costituzione di [AT+ICA], lo Studio Legale Padovan, già noto da anni in Italia e all'estero per la sua esperienza nella materia, consolida così la propria presenza e visibilità internazionale.

"Sono molto onorato di essere stato eletto Presidente di [AT+ICA], l'associazione dei migliori avvocati europei esperti in sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni. Mi impegnerò al massimo per coordinare l'attività dell'Associazione rappresentandola nel dialogo con le istituzioni europee e nazionali – ha commentato l'avvocato Padovan. – Noi dello Studio Legale Padovan crediamo molto nel progetto [AT+ICA], che sarà un sicuro riferimento per le istituzioni e potrà contribuire a rendere un servizio migliore ai tantissimi operatori commerciali e finanziari che assistiamo".