Simmons & Simmons rafforza ulteriormente il dipartimento fiscale

Ad un mese dall'ingresso di Marco Palanca, lo Studio si espande ancora con gli arrivi di Giuseppe Pizzorni e Pasquale Del Prete

A seguito del recente ingresso del partner Marco Palanca in qualità di head of tax, il dipartimento di diritto tributario in Italia di Simmons & Simmons si espande con l'arrivo di due nuovi professionisti. Si tratta dell'of counsel Giuseppe Pizzorni e dell'associate Pasquale Del Prete.

Giuseppe Pizzorni vanta un'esperienza ventennale nell'assistenza fiscale a gruppi multinazionali maturata presso un primario studio legale e tributario internazionale. Si occupa prevalentemente di fiscalità delle imprese e dei gruppi, riorganizzazioni, operazioni straordinarie e della formazione del bilancio, nonché assiste numerosi clienti nella fase di definizione di controversie tributarie in sede pre-contenziosa.

Pasquale Del Prete proviene da Clifford Chance ed entra in Simmons & Simmons in qualità di associate. Le sue aree di competenza includono la fiscalità degli strumenti finanziari ed immobiliare, la fiscalità d'impresa e delle operazioni di private equity, il transfer pricing e la tassazione delle persone fisiche.

Marco Palanca, alla guida del dipartimento di diritto tributario, recentemente unitosi a Simmons & Simmons provenendo da Clifford Chance, ha così commentato in riferimento ai nuovi ingressi: "Siamo particolarmente soddisfatti che il dipartimento sia già in espansione, in linea con le esigenze di assistenza in materia tributaria dei nostri clienti. Gli ingressi di Giuseppe e Pasquale rispondono alla volontà di proporre un'offerta integrata e di elevata qualità nelle diverse aree di specializzazione del diritto tributario, nonché alla necessità di garantire una totale complementarietà con i dipartimenti di Banking & Finance, Corporate & Commercial, DCM, Regulatory, DCM, Employment e Dispute Resolution nell'offrire un servizio multidisciplinare di altissimo livello.