LegisLAB con Stella Azzurra nel trasferimento al Real Madrid del giovane cestista Matteo Spagnolo

LegisLAB ha affiancato la storica società di basket Stella Azzurra Roma nel trasferimento internazionale del giovanissimo playmaker Matteo Spagnolo al Real Madrid.

Matteo Spagnolo, classe 2003 e giocatore della nazionale italiana di basket under 15, sarà il primo cestista italiano a entrare a far parte del settore giovanile del Club madrileno.

L'Avvocato Alberto Porzio, founding partner di LegisLAB, affiancato dallo Junior Associate Paolo Marsilio, ha curato tutti gli aspetti contrattual-civilistici della cessione, prestando particolare attenzione al coordinamento con la normativa sportiva di settore.

LegisLAB si conferma punto di riferimento nel Diritto Sportivo, anche per operazioni crossborder, in questo caso anche peculiari, alla luce della giovanissima età del giocatore protagonista del trasferimento.