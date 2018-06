Stefania De Michele entra in Bastianini Carnelutti

Con l'ingresso di De Michele, sono già tre i partner che dallo studio Carnelutti di Principe Amedeo si sono uniti allo spin-off dell'Avv. Bastianini Carnelutti.

L'avv. Stefania De Michele si occupa di contenzioso giudiziale e arbitrale e presta la sua attività di assistenza e consulenza legale a società italiane ed estere, anche quotate, opera nel settore finanziario e industriale in materia civile, commerciale, societaria e fallimentare. Stefania ha in precedenza rivestito il ruolo di partner di alcuni tra i più prestigiosi studi legali italiani tra i quali, da ultimo, lo Studio Carnelutti di via Principe Amedeo a Milano.

L'avvocato De Michele è ‘Recommended Lawyer' (2018) per il contenzioso in Legal500 EMEA.

Sono felice della scelta di Stefania - segnala l'Avv. Nicolò Bastianini Carnelutti - le sue competenze costituiscono un grande valore aggiunto al nostro progetto e un altro segno tangibile dell'interesse che ruota intorno al nostro giovane Studio.