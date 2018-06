GOP e Grimaldi nel finanziamento del parco eolico da 22 MW di Parco Eolico Buseto S.p.A.

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con un team guidato dal counsel Raffaele Tronci (in foto) per gli aspetti finanziari e dal counsel Mattia Petrillo per gli aspetti commerciali e di due diligence, coadiuvati dall'associate Antonino De Sebastiano e da Niccolò Antongiulio Romano, ha assistito MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e Credito Valtellinese S.p.A. nel finanziamento dell'importo di Euro 26.940.000 concesso a Parco Eolico Buseto S.p.A., società controllata da Elettrostudio Energia S.p.A. ed Elettromnes S.p.A. e titolare di un impianto eolico composto da n. 11 aerogeneratori aventi in aggregato una potenza complessiva massima di 22 MW nel Comune di Buseto Palizzolo (TP).

Parco Eolico Buseto S.p.A. è stata assistita da Grimaldi Studio Legale con un team guidato dal partner Giovanni Bocciardo e composto dalla senior associate Silvia Beccio e dalla Trainee Celeste Mastrangelo.