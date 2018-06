Simmons & Simmons nel finanziamento da €1,7 miliardi a Prysmian

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha prestato assistenza in riferimento a una operazione di finanziamento per un valore totale di €1,7 miliardi a Prysmian S.p.A. per l'acquisizione di General Cable Corp e per il rifinanziamento del debito della società target organizzato da Banca IMI S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG.

Questa acquisizione porterà al consolidamento di due primarie società leader nel settore dei cavi accrescendo il posizionamento nel mercato di riferimento e ampliando la presenza nel Nord America e il footprint in Europa e Sud America.

Simmons & Simmons ha assistito Prysmian con un team multi-giurisdizionale che ha incluso i partner Wolfgang Kotzur (Francoforte), Davide D'Affronto e Nicholas Lasagna assieme alla supervising associate Maria Ilaria Griffo (Milano).