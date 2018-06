L'escalation del digitale in ambito fiscale: RÖDL & PARTNER per la fatturazione elettronica

Cosa cambia e quando in materia di e-fatture? Per fare luce sul tema caldissimo della fatturazione elettronica, Rödl & Partner ha organizzato una business breakfast per il 13 giugno, nella sede milanese di Largo Donegani, 2.

Nel corso dell'incontro verranno approfonditi i temi previsti dalla Legge di Bilancio (Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017) circa l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2019, di documentare tramite fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti IVA residenti, stabiliti e identificati in Italia: tutti i principali adempimenti relativi all'emissione, alla trasmissione e alla conservazione delle e-fatture. Infine, per non arrivare impreparati al 1° luglio 2018, si affronterà il tema dell'introduzione anticipata dell'obbligo di fatturazione elettronica limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio per motori per autotrazione.

Ad accompagnare il pubblico nei meandri della nuova normativa, saranno Francesco Bocci, Partner, con Pamela Ciarcià e Camilla Valoti.

La partecipazione all'evento, gratuita, va richiesta all'indirizzo eventi@roedl.it.