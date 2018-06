LegisLAB al fianco di Covisian S.p.A. per il ruolo di DPO

Il gruppo Covisian, leader italiano nel mercato del BPO, con 17 sedi distribuite in Italia ed all'estero e più di 6.400 persone impiegate (covisian.com), ha avviato nei mesi passati il proprio programma regolare di compliance con il GDPR, la nuova normativa in materia di privacy.

Covisian ha individuato nello Studio LegisLAB, e in particolare nell'Avv. Ivan Tosco, partner responsabile del Dipartimento Privacy & Data Protection, il proprio Data Protection Officer (DPO), figura prevista dalla nuova disciplina comunitaria dettata dal GDPR, e di cui la società ha deciso di dotarsi.

LegisLAB, con la creazione di un dipartimento dedicato a Privacy & Data Protection, che ha già curato l'adeguamento alla nuova normativa GDPR di numerosi operatori sul mercato italiano, arricchisce ulteriormente l'offerta di servizi legali in settori regolamentati che caratterizza il proprio modello di business sin dalla fondazione dello Studio.

