Simmons & Simmons e Clifford Chance in una offerta al pubblico di Citi per circa 320 milioni di dollari

Lo Studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito l'emittente Citigroup Global Markets Holdings Inc. in una offerta al pubblico retail in Italia di Notes per un ammontare pari a circa 320 milioni di dollari.

Lo Studio legale internazionale Clifford Chance ha assistito Banca IMI in qualità di Direttore del Consorzio nel contesto dell'offerta al pubblico delle Notes.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso il managing associate Baldassarre Battista.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dal partner Gioacchino Foti e ha incluso gli associate Sebastiano Mattia Gennaro e Francesco Napoli.

L'operazione segue di poco l'offerta al pubblico di Notes emesse da The Goldman Sachs Group, Inc. nel contesto di un'offerta al pubblico retail in Italia per un ammontare pari a circa 450 milioni di dollari nell'ambito della quale i medesimi team di Simmons & Simmons e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Goldman Sachs e Banca IMI in qualità di Direttore del Consorzio. L'Emittente è stato anche assistito da Sullivan & Cromwell per gli aspetti di diritto americano.