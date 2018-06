BIP- Belvedere Inzaghi & Partners, per la riqualificazione e la gestione del Palasesto

BIP- Belvedere Inzaghi & Partners, con un team guidato da Riccardo Marletta, partner dello studio, ha assistito il raggruppamento composto dalle società Hockey Club Diavoli Rossoneri S.s.d.r.l. e Pro.Edil S.r.l. nella presentazione della proposta di project financing e nella successiva procedura pubblica per l'affidamento della concessione per la riqualificazione e la gestione del Palazzo del Ghiaccio "Palasesto" di Sesto San Giovanni, per una durata di trent'anni e per un valore complessivo della concessione pari ad oltre 25 milioni di euro.

Le attività oggetto della concessione verranno svolte nella forma della società di progetto, che è stata costituita a tale scopo a seguito dell'aggiudicazione a favore del raggruppamento.