FIVELEX CON FENERA & PARTNERS SGR NEL LANCIO DEI FONDI PRIVATE EQUITY, PRIVATE DEBT E PRIVATE EQUITY REAL ESTATE

Lo Studio FIVELEX ha assistito Fenera & Partners SGR S.p.A. - Gestore indipendente di Fondi Alternativi globali specializzato in private equity e private debt – nel lancio e nella piena operatività dei propri fondi di private equity, private debt e private equity real estate, per i quali è in corso la selezione dei primi investimenti a livello globale.

FIVELEX aveva già seguito il progetto di costituzione e l'iter autorizzativo con Banca d'Italia e Consob per Fenera & Partners SGR, conclusosi lo scorso gennaio, e la predisposizione dei primi regolamenti dei fondi di fondi di cui è stato annunciato il primo closing di raccolta pari a 100 milioni di euro complessivi.

Tra gli investitori istituzionali, oltre ai Partner, c'è anche il Gruppo Reale Mutua, con una quota d'investimento significativa e progressiva

Il team dello Studio è stato guidato da Francesco Di Carlo – con esperienza ventennale in progetti di gestione collettiva del risparmio di primari operatori italiani ed esteri, di piccole e grandi dimensioni – e composto da Flavio Acerbi, Letizia D'Abramo.