Gitti e Bird & Bird nell'acquisizione, da parte di Veronafiere e Fiere di Parma, del 50% di Bellavita Ltd

Veronafiere e Fiere di Parma, tramite un veicolo partecipato in misura paritaria, hanno acquistato il 50% del capitale sociale di Bellavita Ltd., società con sede a Londra che opera in diversi paesi dell'organizzazione di eventi fieristici.

L'acquisizione segna l'avvio di una partnership strategica, strumentale ad un ulteriore sviluppo a livello internazionale del settore "food and beverage".

Veronafiere e Fiere di Parma sono state assistite da Gitti and Partners, cha ha agito con un team composto dal name partner Gregorio Gitti, dall'of counsel Camilla Ferrari e dall'associate Valeria Pistoni.

I venditori sono stati assistiti da Bird & Bird, cha ha agito con un team composto da Alberto Salvadè, Partner, Edoardo Lombardi, Counsel, e Andrea Angelillis, Senior Associate