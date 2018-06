Liparota\Vazzana con Lega Dilettanti per la scelta del broker assicurativo

Liparota\Vazzana & Partners affianca la Lega Nazionale Dilettanti (LND) nella procedura per la selezione di un broker assicurativo a copertura dei rischi professionali dei dirigenti e dei rischi per gli infortuni dei tesserati sui campi da gioco.

Lo studio legale Liparota\Vazzana & Partner, con l'of counsel Riccardo Arbib (in qualità di commissario), ha affiancato la LND-F.I.G.C. nella procedura per la selezione di un broker assicurativo a copertura dei rischi professionali dei dirigenti e dei rischi per gli infortuni dei tesserati sui campi da gioco, per un valore pari a circa 10 Milioni di euro.

La Lega Nazionale Dilettanti (LND) è l'organo che dirige e organizza i campionati e le coppe per le squadre maschili iscritte dal quarto livello del calcio italiano fino all'ultimo e i campionati femminili e le manifestazioni del Beach soccer e del Calcio a 5. La Lega Nazionale Dilettanti fu fondata nel 1959 e ha sede a Roma.

Fondato nel 1994 dall'avv. Fabio Liparota, lo Studio ha la sua sede principale nel centro di Roma. Dopo i primi anni di esperienza estende la sua presenza anche su Milano. Lo Studio Legale Liparota\Vazzana & Partner assiste prevalentemente società nell'ambito del diritto amministrativo, societario, civile e del lavoro avvalendosi della collaborazione di un team collaudato di esperti nelle varie discipline