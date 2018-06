CHEF FORENSE



Mercoledì 20 giugno nell'esclusiva grotta di Jaguar Land Rover Englandstar in Via Flaminia 1113, si è svolto il primo appuntamento di Summer Chef Forense Out Door.

Tantissimi gli ospiti invitati dall'Avv. Nicola Colavita, ideatore di questo format unico nel suo genere, che lega professionisti del mondo del diritto, manager, imprenditori e appartenenti ad altre categorie professionali, al mondo della cucina.

Sotto la guida dei Maestri Chef Sandro Masci e Giulia Steffanina, fondatori di Les Chefs Blancs, gli oltre 40 partecipanti si sono cimentati nella preparazione dei piatti tradizionali della più famosa delle cucine orientali: la Cucina Cinese.

"Una serata Made in China Street Food. I partecipanti – ha commentato l'Avv. Colavita - si sono cimentati nella preparazione dei piatti tradizionali della cucina cinese. Armati di grembiuli e bacchette hanno prima preparato e poi degustato Spring Rolls Vegetariani con Salsa Agrodolce fatta in casa, Riso alla Cantonese e dei gustosissimi Bocconcini di Pollo alle Mandorle".

Al succulento evento hanno preso parte il Barone del rugby italiano Andrea Lo Cicero, reduce quest'anno dalla partecipazione di Celebrity Master Chef e premiato come miglior Chef Forense della serata, il manager di Jaguar Land Rover Englandstar Marcello Pellegrini, l'ex direttrice del TG2 Anna La Rosa, il Presidente della FederGolf Lazio Carlo Scatena, la pole dancer Eleonora Zacchini, le Baronesse Livia Sanità e Dani D'Okhusyen, il giornalista sportivo Paolo Cecinelli, Sasi Galione, il fondatore del Salone della Giustizia Francesco Arcieri, l'Avv. Angelo Cutolo, l'imprenditore di Alta Sartoria Daniele Piscioneri, Emanuela Parrini, il Presidente dei Negozi Storici di Eccellenza di Roma Stefano Pizzolato e la giovanissima sarta Alessandra Gattari. Premio Miss Chef Forense per Graziella Setola e Miriam Ciaccia.

Ad accogliere i numerosi presenti il sommelier di Casale del Giglio Enrico Maria Concutelli. Prossimo incontro con Summer Chef Forense Out Door martedì 10 luglio sempre presso Jaguar Land Rover Englandstar.