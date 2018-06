AVVOCATURA Specializzazioni, nuovo appello

Lo schema di decreto al vaglio del CdS corregge le criticità rilevate dal Tar

Specializzazioni più "specializzate", con sanzione non necessariamente minima (l'avvertimento) in caso di abuso, e inoltre "comprovate" da una commissione a composizione mista e "terza".

Lo schema di decreto ministeriale inviato al Consiglio di Stato e al Consiglio nazionale forense interviene a correggere le patologie del Dm 144/2015 ravvisate prima dal Tar e, lo scorso novembre, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sentenza 5575/17). La soluzione uscita da via Arenula a cavallo del cambio di Governo - e comunque ancora al vaglio del Consiglio di Stato - mette per ora pace alla questione delle specializzazioni "generaliste" (civile, penale, amministrativo) contro cui si erano mosse varie associazioni.

Lo schema di Dm prevede che per definirsi specialista dei tre solchi classici della professione, l'avvocato debba anche aver superato una "sottospecializzazione" per materia (p.es. diritto commerciale, successorio, bancario etc per il civile; della Pa, dell'ambiente della criminalità organizzata tra le altre per il penale; di urbanistico, di contratti pubblici, autonomia o elettorale etc per l'amministrativo). Resta poi da capire se lo specializzato potrà alla fine fregiarsi del titolo di "esperto" del solco principale o solamente della"sottomateria", questione non di poca rilevanza operativa.

Per il resto il Dm prende atto dell'annullamento per via giudiziaria della previsione di una violazione disciplinare ad hoc per chi millanta - aprendo in sostanza al ventaglio di sanzioni, dall'avvertimento alla sospensione ( "uso di titoli inesistenti"), a seconda della fattispecie del Codice forense ritenuta applicabile - e ridefinisce la composizione della commissione che riconosce la «comprovata esperienza» del candidato specialista.

Si tratta di un collegio composto da tre avvocati - uno di nomina Cnf, gli altri nominati dal ministro con decreto (tutti scelti tra i patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori) - e dal mondo accademico, tra professori di ruolo designati dai dipartimenti di appartenenza. La commissione è presieduta da uno dei membri "ministeriali".

