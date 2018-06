CMS a fianco di Bystronic Laser AG nell'acquisizione di Antil S.p.A.

CMS ha assistito Bystronic Laser AG, appartenente al gruppo industriale svizzero Conzzeta produttore di impianti per taglio laser, a getto d'acqua e piegatrici, nell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza del 70% di Antil S.p.A., azienda italiana specializzata nell'automazione industriale.

La finalizzazione della transazione è attesa nelle prossime settimane.

L'operazione consentirà a Bystronic Laser AG, uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni di lavorazione della lamiera di alta qualità, di espandere la propria offerta di servizi al settore dell'automazione attualmente in forte crescita.

Il team italiano di CMS, guidato dall'Avv. Paolo Scarduelli e coadiuvato dagli Avv. Lorenzo Bocedi e Giulia Camilli, ha affiancato Bystronic per gli aspetti legali legati all'acquisizione.

Antil S.p.A. è stata seguita invece dallo Studio Gerosa Sollima e Associati con il team composto dagli Avv. Giuliano Sollima e Marta Calchera.