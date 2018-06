Federico Sutti nello Europe Board di Dentons

Importanti riconoscimenti per la practice italiana anche nella directory internazionale Best Lawyers .

Federico Sutti, Managing Partner dello Studio Legale Dentons in Italia, è stato eletto membro del Board of Dentons Europe, l'organo di gestione e indirizzo strategico dello Studio in Europa, con competenza su 17 Paesi e 24 uffici.

Questa nomina, a tre anni dall'apertura di Dentons in Italia, conferma la credibilità ed il ruolo di primo piano che la practice italiana ha acquisito all'interno dello Studio, grazie anche ai brillanti risultati conseguiti a livello locale, in termini di dimensioni, reputazione dei partner coinvolti nel progetto e risultati economici. Nel 2017 il fatturato di Dentons in Italia è cresciuto del 94% rispetto all'anno precedente, registrando un margine netto del 47,5%.

L'avvocato Sutti è, inoltre, entrato a far parte del Client Service Committee di Dentons, un comitato consultivo di recente costituzione tra le regioni UK ed Europa Continentale che avrà il compito di supportare il management nonché i practice e sector leaders europei nello sviluppo di iniziative volte a rafforzare e sviluppare la relazione con clienti strategici, e a supportare il lavoro dei panel in cui lo Studio è presente.

"È sicuramente un riconoscimento per la practice italiana ed è anche la conferma dei grandi progressi che siamo riusciti a fare insieme a Dentons dal giorno dell'apertura ovvero meno di tre anni fa", ha commentato Federico Sutti, Italy Managing Partner di Dentons.

Nell'ultimo anno l'Italia aveva già conquistato dei ruoli di leadership internazionale all'interno dei practice group con Aldo Calza, Global Co-head dell'Employment; Sara Biglieri, Europe Head del Litigation, e Giangiacomo Olivi, Europe Co-head Media Sector e Europe Head Data Privacy Group. L'ingresso di Federico Sutti nel Board segna un nuovo e più alto traguardo per la practice italiana che avrà così modo di contribuire in maniera ancora più incisiva alla crescita di Dentons in Europa.

Gli ottimi risultati raggiunti da Dentons trovano inoltre conferma nella directory internazionale Best Lawyers che ha riconosciuto ben 21 professionisti come "Best Lawyers of the year", tra i quali Stefano Speroni, capo del dipartimento Corporate M&A in Italia, per il Private Equity Law.

Nella directory 2018 Best Lawyers ha menzionato per l'Italia gli avvocati Aldo Calza, Alessandro Dubini, Alessandro Fosco Fagotto, Federico Sutti, Giangiacomo Olivi, Giovanni Francesco Casucci, Giulio Andreani e Stefano Speroni.