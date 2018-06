Jones Day per il rating e listing della cartolarizzazione Quinto Sistema 2017

Jones Day ha assistito Banca Sistema, quale originator e co-arranger, e Banca IMI, quale co-arranger, per l'assegnazione di due rating pubblici ai titoli senior e mezzanine emessi nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla società veicolo Quinto Sistema Sec. 2017.

La cartolarizzazione ha ad oggetto crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione e da delegazione di pagamento, acquistati in precedenza da Banca Sistema. Il rating ai titoli senior e mezzanine è stato rilasciato dalle agenzie DBRS e Moody's.

I titoli senior e mezzanine sono stati anche quotati ed ammessi alla negoziazione presso il mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

Jones Day ha agito con un team guidato dai partner Vinicio Trombetti (in foto) e Marco Lombardi (per la parte tax), coadiuvati da Giusy Pagano, Carla Calcagnile e Federico Parrinello.