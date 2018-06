Gatti Pavesi Bianchi e Zoppini con Italgas nell'acquisizione da CPL Concordia, assistita da BLF Studio Legale, di 5 società attive nella distribuzione di gas naturale

Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Italgas nella sottoscrizione di accordi vincolanti per l'acquisizione da CPL Concordia delle partecipazioni in 5 società attive nel settore della distribuzione di gas naturale, titolari di complessive 39 concessioni. In particolare, l'operazione riguarda l'acquisizione: (i) di una partecipazione di controllo, pari al 60% del capitale sociale di European Gas Network S.r.l. holding di partecipazioni che a sua volta controlla il 100% delle società italiane CPL Distribuzione S.r.l., Ischia Gas S.r.l. e Marigliano Gas S.r.l. attive nella distribuzione del gas tramite 37 concessioni in Sicilia, Calabria e Campania, con diritti di opzione di acquisto e vendita per la residua partecipazione del 40% esercitabile a decorrere dal 6° mese e non oltre il 18° mese dalla data del perfezionamento dell'operazione stessa; (ii) di una partecipazione pari al 100% di Fontenergia S.r.l., concessionaria del servizio di distribuzione gas nel Bacino 22 della regione Sardegna; e (iii) di una partecipazione pari al 100% di Naturgas S.r.l., gestore del servizio di distribuzione del metano a San Giuseppe Vesuviano (NA).

Il perfezionamento delle operazioni è previsto entro la fine del 2018 ed è subordinato ad alcune condizioni sospensive.

Il team legale di Italgas è stato guidato da Alessio Minutoli, general counsel, coadiuvato da Maria Carmela Macrì e Federica Chiariello.

Gatti Pavesi Bianchi ha agito con un team composto dal socio Paola Menicati, dai counsel Francesca Magnani e Vincenzo Di Ferdinando e dal trainee Daniele Bartoli.

Lo studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini ha partecipato all'operazione con un team coordinato dagli avvocati Giorgio Vercillo e Vincenzo Di Vilio.

CPL Concordia è stata assistita da BLF Studio Legale, con un team composto dagli avvocati Pier Luigi Morara, Roberto Ludergnani e Andrea Corbelli e dagli associates Francesco Ludergnani e Edoardo Filiberto Roversi. Giulia Costagliola d'Abele ha guidato il team legale interno di CPL Concordia.