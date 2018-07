"AVVOCATI NEL PALLONE": lo Studio Chiomenti vince il "mondiale" degli avvocati e si aggiudica la coppa della XXII edizione.

300 professionisti della capitale sono scesi in campo per vincere lo storico torneo di calcio misto, nato su iniziativa di Gianmatteo Nunziante, socio fondatore dello studio Nunziante Magrone.

La premiazione si è svolta ieri sera a Roma presso la terrazza dell'Aleph Rome Hotel, sponsor il marchio di costumi Capesheep disegnati dall'avv Nunziante.

La squadra di Chiomenti Studio Legale si impone 4 a 1 contro la squadra dello studio Legale Stern Zanin e si aggiudica la XXII edizione del torneo di calcio misto che da inizio maggio ha visto fronteggiarsi i team dei principali studi legali di Roma.

Nato nel 1997 su iniziativa di Gianmatteo Nunziante, socio fondatore dello Studio Nunziante Magrone, "Avvocati nel pallone" è diventato negli anni un appuntamento di riferimento per il mondo dei legali.

Per il team di Chiomenti Studio Legale si tratta del quarto titolo vinto nella storia della manifestazione, dopo essersi imposto l'ultima volta nell'edizione 2014.

Finalista e seconda classificata, in questa edizione, è stata la squadra dello Studio Stern Zanin che sale dal terzo posto aggiudicato lo scorso anno. Terzo a salire sul podio la squadra di Amici del Torneo.

La classifica marcatori del torneo è stata vinta dall'Avv. Giorgio Politano di Carbonetti & Associati con 22 reti, mentre il titolo di miglior marcatrice è andato all'Avv. Manuela Nasta della squadra Graziadei – Studio Ferreri&Partners con 8 reti.

In questa edizione, sono state 19 le formazioni scese in campo, che si sono affrontate in un totale di 54 partite, schierando quasi 300 professionisti.

Un momento ludico di aggregazioni dei maggiori professionisti della capitale, con un occhio alle quote rosa, dato che per ogni squadra schierata in campo ci devono essere almeno due donne, il cui goal vale doppio. Stessa regola per i giocatori "over 50", per non discriminare nessuno.

La serata di premiazione si è svolta ieri a Roma presso la terrazza dell'Aleph Rome Hotel in Via di S. Basilio, 15: oltre alle squadre vincitrici e ai migliori marcatori, sono stati consegnati i riconoscimenti anche per il miglior portiere della manifestazione – l'Avv Umberto Previti di Chiomenti Studio Legale - e per la squadra dello Studio Carbonetti & Associati che si è aggiudicata la Coppa Fair Play.

Quest'anno sponsor del torneo è Capesheep, neonato marchio di costumi da bagno e parei fondato dallo stesso Gianmatteo Nunziante. I vincitori hanno ricevuto alcuni modelli della collezione zero che si chiama Cala Domestica, dal nome di una incavatura bellissima sulla Costa Verde della Sardegna e ai partecipanti alla serata sono state omaggiate delle colorate T-Shirt per festeggiare la stagione estiva.